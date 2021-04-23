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Spor

Cenk Özkaçar, Altay'ın gururu oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişip, 2020 Ağustos ayında Fransa League 1'de mücadele eden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak İzmir temsilcisini gururlandırdı.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 12:34
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Fransız takımının evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde 80'inci dakikada oyuna giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Cenk, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Ümit Milil Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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