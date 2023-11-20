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Spor

Cenk Özkaçar: Buradan lider ayrılacağız

A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Özkaçar, Galler ile yapılacak EURO 20024 Elemeleri son maç öncesi konuştu. Genç oyuncu ifadelerinde, 'Buraya bir puan için gelmedik. Kazanacağız ve lider olarak ayrılacağız.' sözlerini kullandı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Cenk Özkaçar: Buradan lider ayrılacağız
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A Milli Takım oyuncusu Cenk Özkaçar, Galler ile oynanacak maç öncesi konuştu.

Cenk Özkaçar, "Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana hangi bölgede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yerimi bu konuda yadırgamıyorum. Takımımda da bu bölgede oynamışlığım var. Milli takım için elimden geleni yapıyorum.' dedi.

Lider bitirmek istediklerini söyleyen Cenk, "Bizim için çok önemli bir maç. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız." şeklinde konuştu.

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