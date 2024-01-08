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Spor

Cenk Özkacar'ın ayrılığı duyuruldu!

İspanya La Liga ekibi Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

8 Ocak 2024 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Cenk Özkacar'ın ayrılığı duyuruldu!
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Valencia formasıyla Milli Takım'a seçilen ancak son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Özkacar çarpıcı bir karar aldı.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Relevo'da yer alan habere göre EURO 2024'te forma giymek isteyen ancak teknik direktör Vincenzo Montella'nın, "forma giymek istiyorsanız önce kendi takımınızda oynamalısınız" sözünün ardından Cenk Özkacar, Valencia'dan ayrılmayı düşünüyor.

Son oynanan Villareal maçında Diakhaby'nin, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle birlikte forma giymesi beklenen Cenk Özkacar sürpriz bir kararla yedek kulübesinde kalmıştı.

Milli oyuncu bu kararın ardından Valencia'dan ayrılmak için harekete geçti. Ancak haberin detaylarında Valencia'nın, Cenk Özkacar'ı kiralık olarak takımdan göndermeyeceği anca bonservisli bir şekilde takımdan göndermek istediği de söylendi.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Valencia formasıyla yalnızca 10 maçta süre alan Cenk Özkacar bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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