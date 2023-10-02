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Spor

Cenk Özkaçar'lı Valencia, Betis'e çarpıldı!

La Liga'nın 8. haftasında Real Betis, sahasında Valencia'yı 3-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı.

2 Ekim 2023 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
Cenk Özkaçar'lı Valencia, Betis'e çarpıldı!
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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Betis ile Valencia karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Betis 3-0 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

Maçın 41. dakikasında Diao'nun golüyle ilk yarıyı önde kapatan Betis, 85'de Roca ile farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada Ezzalzouli sahneye çıkarak skoru 3-0 olarak belirleyen isim oldu.

Mücadelede Cenk Özkaçar ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Real Betis 3 maç aradan sonra galibiyet hasretini dindirirken puanını da 12'ye çıkardı.

Valencia ise galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken 10 puanla haftayı kapadı.

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