İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2023 Pazar / 14 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cenk Tosun: Beşiktaş gibi oynamalıyız
Spor

Cenk Tosun: Beşiktaş gibi oynamalıyız

Beşiktaş'ta attığı golle Samsunspor galibiyetinin mimarlarından olan Cenk Tosun, karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli golcü galibiyet için mutlu olduklarını belirtirken, 'Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, Beşiktaş gibi oynamalıyız.' sözlerini sarf etti.

26 Kasım 2023 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Beşiktaş gibi oynamalıyız
ABONE OL

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, deplasmanda 2-1 kazandıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ OYNAMALIYIZ"

Daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen Cenk, "En iyi oynadığımız maç diyemem. Ancak, 3 puanla ayrılmayı bildik. Önemli olan buydu. Hoca geldiğinden beri iyi çalışıyoruz. 6 puan aldık. Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız. İlerleyen haftalarda olacağını umuyorum. Böyle galibiyetler aldıkça özgüvenimiz artıyor. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi oynamadık ama 3 puanla ayrılmak mutlu etti." dedi.

"RIZA ÇALIMBAY BİR EFSANE"

Teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında konuşan Cenk, "Rıza Hoca için bir şey söylememe gerek yok, Beşiktaş efsanesi. Çok iyi bir insan. Güzel çalışıyoruz. Saygımız sonsuz Rıza Hoca'ya. Beşiktaş için yaptıkları ortada. 3 puan aldık, hocaya ve camiaya armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.