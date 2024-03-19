İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2024 Salı / 10 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,339
  • EURO
    35,1838
  • ALTIN
    2241.39
  • BIST100
    8746.43
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı beklemeyecek

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri olan Cenk Tosun, geleceği için kararını verdi.

Sabah19 Mart 2024 Salı 09:16 - Güncelleme:
Cenk Tosun, Beşiktaş'ı beklemeyecek
ABONE OL

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, yönetimi beklememe kararı aldı.

Sezon başından bu yana kontrat sorunları arasında futbol oynamaya çalışan ve son dönemde ciddi form düşüklüğü yaşayan golcü futbolcu, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

Son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncunun performansı, yönetimde soru işaretleri yarattı. Bu nedenle "Rakamı ileteceğiz" denilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı.

NİSANDA BELLİ OLACAK

Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak. Avrupa ve ABD'den bazı kulüplerin kadrosuna katmak için ön temas kurduğu Cenk, nisan ayında yeni sezonda nerede olacağına dair kararını verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.