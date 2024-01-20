Cenk Tosun: Bize yakışmadı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Pendikspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından konuştu.

Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

"İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

MERT GÜNOK

Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Pendikspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şu sözleri kullandı;

"Çok söyleyecek bir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Taraftarlarımızı bu sene çok üzdük. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız."