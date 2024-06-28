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Spor

Cenk Tosun: Bu goller anlatılmaz yaşanır

A Milli Takım'a Çekya karşısında galibiyeti getiren skoru kaydeden Cenk Tosun, kendisi ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü değerlendirdi.

28 Haziran 2024 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Bu goller anlatılmaz yaşanır
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A Milli Takım'da Çekya karşılaşmasının 75. dakikasında oyuna giren ve 90+4'te galibiyeti getiren golü atan Cenk Tosun, "Son 15 dakikada girdim ama maç 150 dakika olsa oynardım" dedi.

Golcü oyuncu müsabakaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Maçtan bir gün önce golü yaşamıştım. Golün planını kafamda kurmuştum. Bilinçli şekilde pozisyon alıp hareket ettim ve kontrollü şekilde topu ağlara gönderdim" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un sözleri şu şekilde:

"Çok iyi konsantre olduk. Zira çok kritik bir maçtı. Bizi en çok kamçılayan, tribünleri dolduran ve bizi durmadan destekleyen taraftarlarımızdı. Maçta hiç umutsuzluğa kapılmadık. Golü yedik umursamadık. Çekya kolay bir rakip değil. Turnuvanın en genç kadrosuna sahipler, çok koşuyorlar, fiziksel oynuyorlar ve hava toplarında çok etkililer. 20. dakikada bir kişi eksik kalmalarına karşın bizi uzun süre çok zorladılar."

"Hem kendi golüme hem de Hakan'ın golüne 10 üzerinden 10 veriyorum. İsmail'in Hakan'a, ve Orkun'un bana yaptığı güzel asistleri de unutmamak gerek. Bu goller anlatılmaz yaşanır. Sahada görev alan tüm arkadaşlarımız savaştılar. Kulübedeki yedeklerimiz de en az sahadakiler kadar heyecanlıydı. Milli takımda, sahadaki oyuncu da kulübedeki de her şeyini ortaya koyuyor. Ayrıca maç sonunda sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla arayıp, beni ve arkadaşlarımı tebrik etmesi sevincimizi daha da artırdı."

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