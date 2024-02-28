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Spor

Cenk Tosun: Bu maçı unutup G.Saray'a hazır olmak istiyoruz

Beşiktaş'ta attığı golle Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Konyaspor galibiyetinin mimarlarından olan Cenk Tosun, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, hafta sonunda oynanacak derbiye değinerek, 'Hafta sonu önemli bir derbi var. Bu maçı çok çabuk unutup, o maça hazır olmak istiyoruz.' sözlerini sarf etti.

28 Şubat 2024 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Bu maçı unutup G.Saray'a hazır olmak istiyoruz
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Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda 2-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Cenk, "Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Derbiden önce bizim için önemliydi. Kupayı almayı amaçlıyorduk, o doğrultuda devam ediyoruz. Finale kalmak, kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray derbisi hakkında konuşan Cenk, "Hafta sonu önemli bir derbi var. Bu maçı çok çabuk unutup, o maça hazır olmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı zaten derbilerde gerekeni yapıyor. Bizi 90 dakika destekliyorlar. Ben yine yapacaklarını düşünüyorum. Onların desteğini bekliyoruz. İnşallah güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah maçtan sonra kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

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