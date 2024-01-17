İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1349
  • EURO
    32,8196
  • ALTIN
    1963.63
  • BIST100
    8037.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cenk Tosun bu sezon ilke imza attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Eyüpspor'a karşı iki gol kaydeden Cenk Tosun, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol atmayı başardı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Cenk Tosun bu sezon ilke imza attı
ABONE OL

Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic'ten geldi. Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

BU SEZON İLK KEZ BİR MAÇTA İKİ GOL ATTI

Süper Lig'de 17, Avrupa Konferans Ligi'nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 kaydetti.

Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1'er gol gönderirken, Konferans Ligi'nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1'er kez sarsmıştı.

72 DAKİKA SAHADA KALDI

Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.