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Spor

Cenk Tosun bu sezon ligde gol ile tanıştı

Beşiktaş'ın bu akşam Gazintep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Cenk Tosun bu sezon ligde gol ile tanıştı
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Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Gaziantep FK ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 63. dakikada Salih Uçan ve 75. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu golle birlikte Tosun, 2023-2024 sezonunda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Gaziantep FK müsabakasıyla birlikte Süper Lig'deki 8. maçına çıkan Cenk, ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında da 9 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, 1 golü bulunuyor.

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