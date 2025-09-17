İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Cenk Tosun: 'Elime çarptı ağabey' dedi

Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi17 Eylül 2025 Çarşamba 23:36
Cenk Tosun: 'Elime çarptı ağabey' dedi
Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım." dedi.

Tecrübeli golcü, "Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

