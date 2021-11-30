Ajansspor 30 Kasım 2021 Salı 19:08 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:08

Süper Lig'de başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la birlikte devam etme kararı kararı alan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Sergen Yalçın, yönetimden Cenk Tosun, Kaan Ayhan ve Mohamed Elneny'i istedi.

FORVETE CENK TOSUN

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ta forvet bölgesine uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun düşünülüyor. Everton futbolcusu olan Cenk Tosun'un bedelsiz olarak gelmesi halinde Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği öğrenildi. Sakatlığından sonra Premier Lig takımında son 4 maçta kadroda olan ancak süre alamayan Cenk Tosun'un sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor. Siyah beyazlılardan rekor transfer ücretiyle Everton'a giden Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla 147 maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 67 gol atarken 17 asist yaptı.

DEFANSA KAAN AYHAN

Sergen Yalçın'ın savunmada görmek istediği isim İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan. Stoper ve sağ bek bölgelerinde de görev yapan Kaan Ayhan'a yabancı sınırlaması nedeniyle de olumlu bakılıyor. Milli futbolcu, bu sezon takımında 7 karşılaşmada şans buldu. Bu 7 maçın 4'ünde ilk 11 oynayan Milli futbolcu, son hafta Sassuolo'nun deplasmanda Milan'ı 3-1 yendiği karşılaşmada sahada 90 dakika kaldı. Kaan Ayhan'ın bu sezon takımına gol ya da asist katkısı bulunmuyor.

ORTA SAHAYA MOHAMED ELNENY

Sergen Yalçın'ın orta sahaya istediği isim geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Arsenal oyuncusu Mohamed Elneny. İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 27'si Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 6 Avrupa Ligi maçı olmak üzere 36 karşılaşmada görev yapmıştı. Mısırlı oyuncu bu karşılaşmalarda siyah beyazlılara 1 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.