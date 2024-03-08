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Spor

Cenk Tosun eski günlerini aratıyor

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun bu sezon istatistikleri ile beklentiyi karşılayamadı. 32 yaşındaki milli oyuncunun bu performansı EURO 2024 öncesi soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye8 Mart 2024 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Cenk Tosun eski günlerini aratıyor
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Geçen sezon Beşiktaş'ta yeniden doğan ve performansıyla A Milli Takım'a geri dönen Cenk Tosun, bu sezonki istatistikleriyle hayal kırıklığı yaşattı.

2022-23'te 33 lig maçının 22'sinde ilk 11'de oynayan, 15 gol, 6 asistle 21 skor katkısı yapan 32 yaşındaki forvet, 2023-24'te 25 lig maçının 18'inde ilk 11'de şansı buldu ancak 5 gol, 3 asistte kaldı.

Bu performansı nedeniyle EURO 2024 öncesi deneyimli futbolcuya A Milli Takım kapıları da kapanabilir. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk'in, kendisiyle henüz masaya oturulmaması nedeniyle motivasyon sıkıntısı yaşadığı ileri sürülüyor.

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