Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’na gideceğini belirten Cenk, “İzlanda’yı yenip bu sevinci ülkemize yaşatacağız. Ben de Everton’da oynayabildiğim kadar oynayıp fit olarak finallere gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.