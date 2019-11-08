Cenk Tosun: Everton’da kalıp mücadeleye devam edeceğim ve formamı geri alacağım
İNGİLTERE Premier Lig’de Everton’ın Tottenham ile oynadığı maçta 90+7’de takımına beraberliği (1- 1) getiren golü atan Cenk Tosun, “Everton’da kalıp mücadeleye devam edeceğim ve formamı geri alacağım” dedi.
- StarSpor
Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’na gideceğini belirten Cenk, “İzlanda’yı yenip bu sevinci ülkemize yaşatacağız. Ben de Everton’da oynayabildiğim kadar oynayıp fit olarak finallere gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.