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Cenk Tosun: Everton’da kalıp mücadeleye devam edeceğim ve formamı geri alacağım

İNGİLTERE Premier Lig’de Everton’ın Tottenham ile oynadığı maçta 90+7’de takımına beraberliği (1- 1) getiren golü atan Cenk Tosun, “Everton’da kalıp mücadeleye devam edeceğim ve formamı geri alacağım” dedi.

  • StarSpor
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Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’na gideceğini belirten Cenk, “İzlanda’yı yenip bu sevinci ülkemize yaşatacağız. Ben de Everton’da oynayabildiğim kadar oynayıp fit olarak finallere gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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