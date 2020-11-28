28 Kasım 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:27

Geçtiğimiz sezon dizinden çok ciddi bir sakatlık geçiren Everton'un golcüsü Cenk Tosun yavaş yavaş form tutmaya başladı. Başarılı futbolcu geri dönüşünün ardından ilk özel röportajını S Sport’ta yayınlanan “Çift Forvet” programına verdi.

8 aylık zor bir sürecin geride kaldığını söyleyen Cenk, “Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi” dedi.

Ancelotti’yle yaşadığı diyaloğu da paylaşan 29 yaşındaki golcü, “Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve ‘İki forvet gönderdim. Transfer de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi’ dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. Son 3 maçın 2’sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları:

"Bizim hücum hattı hem kaliteli, hem de rekabete açık bir bölge. Hem James alındı hem de Doucoure ve Allan’ı alarak ortaya sahaya güçlendirmeler yapıldı. Hocanın eski talebesiydi Allan ve James. İyi adapte oldular takıma. Daha fazla pozisyona giriyoruz. Dominic Calvert-Lewin zaten çok iyi gidiyor. Bana şans gelirse, gol yükünü ben de çekeceğim takımda."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ben burada çok mutluyum. Bana göre dünyanın en iyi ligi. En hızlı ligi. Burada olduğum için çok gururluyum ve mutluyum. Ailem mutlu, ben mutluyum. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Herkes beni çok seviyor. Buradan ayrılmak gibi bir düşüncem de yok şu an."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"İlk 2 maç bence iyi geçti. Hırvatistan ve Rusya maçları. İkinci maçta Rusya’yı Şükrü Saracoğlu’nda yendik. Birinci çıkma şansımız vardı. Macaristan’a yenilince, C Ligi’ne düştük. Ama ben takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel günler bizi bekliyor. Çok yetenekli bir takımımız var. Artık dünyanın her yerinde oynayan Türk futbolcular var. Bu da bizi gururlandırıyor."

"Euro 2020’de hangi tur başarı demek sorusunu yanıtlamak için çok erken. Euro 2020’de önce grup maçlarımız var. Bu takımın yarı finale, finale kadar gidebileceğini düşünüyorum."