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Cenk Tosun Everton'ı karıştırdı

Premier Lig'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.

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Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız.'' sözlerini kullandı.
 
Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.
 
SporX
 

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