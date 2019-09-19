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Cenk Tosun Everton'ı karıştırdı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da top koşturan Cenk Tosun hakkında çıkan Katar söylentileri, taraftarı ikiye böldü.

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Cenk Tosun'un Katar'a transfer olacağı söylentileri, Everton taraftarlarını ikiye böldü. Bir grup taraftar Türk futbolcunun satılması gerektiğini söylerken diğer taraf, tutulması gerektiği görüşünde birleşti.
 
Liverpool Echo'nun Twitter üzerinden yaptığı ''30 Eylül'e kadar Cenk Tosun için bir teklif gelirse satılsın mı?'' anketine katılan taraftarların %75'i 'evet, satılsın' cevabını verdi.
 
''CENK'E BİR ŞANS DAHA VERİN!''
 
Cenk Tosun tartışması, Facebook'a taşınınca ise taraftarların görüşü değişti. Everton taraftarları, ''Geniş bir kadro kurmak istiyorsak neden oyuncu satalım?'', ''Bu kararı Cenk'in vermesi lazım. Takım için değerli bir oyuncu, yedek kalması haksızlık. Daha iyi bir yer bulmak istiyorsa buna hakkı var.'' ve ''En azından Ocak ayına kadar kalmalı. Maçlarda taze kan olarak onu kullanabiliriz. Ondan hala yararlanabiliriz.'', ''Cenk'e Ocak ayına kadar bir şans daha verin. Eğer gol atamazsa o zaman gödnerirsiniz.'', ''Bence bir şansı daha hak ediyor.'' yorumlarında bulundular.
 
OCAK'A KADAR SON ÇIKIŞ: KATAR
 
Avrupa'da transfer sezonunun bitmesiyle birlikte Cenk Tosun için tek ayrılık yolu Katar olarak dikkat çekiyor. Katar'da transfer sezonu, 30 Eylül'de sonlanıyor.
 
(Sporx)
 

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