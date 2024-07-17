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Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Lugano müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Cenk Tosun da takımla çalışmalara başladı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
Cenk Tosun Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana yeni transfer Cenk Tosun da katıldı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra taktik idman ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile özel maçta karşılaşacak.

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