12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7904
  • 6,561
  • 236.872
  • 98.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı

Cenk Tosun, Everton yönetimine “Türkiye’den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur” diyerek Fenerbahçe’ye kapılarını kapattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde… Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı. Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.
 
(Sabah)
 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Bu karar çok tartışılacak

Bu karar çok tartışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

12.5 milyon emekliye müjde!

12.5 milyon emekliye müjde!

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

O şehrin en eski tapınağı!

O şehrin en eski tapınağı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA