23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7681
  • 6,3938
  • 275.785
  • 101176
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cenk Tosun: Formayı geri almak istiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerindem Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Everton forması giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, TRT Spor canlı yayına bağlandı ve soruları yanıtladı.
 
"İNŞALLAH GALATASARAY BAŞARILI OLUR"
 
Galatasaray'ın Real Madrid karşısında şansı olduğunu söyleyen Cenk, "Real Madrid dünyanın en büyük takımlarından biri. Bu sene çok iyi gözükmese de, Real Madrid, Real Madrid'dir. Galatasaray, son oynadığı maçta Real Madrid ile baş edebileceğini gösterdi. Biz Türk takımları ne kadar Avrupa'da başarılı olursa, o kadar mutlu oluyoruz. Avrupa'da takım seçmiyoruz, inşallah Galatasaray başarılı olur. Puan veya puanlarla dönerse, hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu.
 
Tottenham maçında bileği kırılan Andre Gomes için konuşan Cenk, "Arkadaşımı görünce gözyaşlarımı tutamadım ama güçlü kalmaya çalıştım. Onun için gol atmak için elimden geleni yapmam gerektiğini hissettim, öyle de yaptım. Hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil. Benim de elim ayağım titriyor orada, gözlerimi kapatmaya çalışıyorum ayağına bakmamak için. Andre genç olmasına rağmen fiziksel ve kafa olarak güçlü bir arkadaşımız. Allah'tan sadece ayak bileği kırıldı, kaval kemiği de kırılabilirdi, kötünün iyisi. 4 ay sonra yine bomba gibi dönecektir" dedi.
 
"FORMAYI ALMAK İSTİYORUM"
 
Artık oynamak istediğini kaydeden golcü isim, "Sezon başından bu zaman kadar burada durum iyi geçmedi. Daha az süre aldım, aldığım sürede kötü işler yapmadığımı ve fiziksel olarak da yüzde 100 hazır olduğumu, formayı alıp takımıma yardım etmek istiyorum. Biz yine yukarılara tırmanmak istiyoruz. Ben de sorumluluğu almayı hedefliyorum önümüzdeki maçlarda. Bu takımı yine yükseklere taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu sene oynayabildiğim kadar oynayıp, atabildiğim kadar atıp, Avrupa Şampiyonası'na hazır olarak gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 
"BENİM DE BÜYÜK KATKIM OLACAK"
 
A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'na gitmenin hayalini kurduğunu da belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Burada çok forma şansı bulamasam da kendimi hep fit tutmaya çalıştım, ekstra idmanlar yaptım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidersek, benim de büyük katkım olacak, 5 maçta, 5 gol attım. Türkiye'nin artık kolay kolay yenilmeyecek bir takım olduğunu dünyaya gösterdik. Her şey bizim elimizde. İnşallah İzlanda maçıyla birlikte, ülkemize, bayrağımıza, insanlarımıza sevinci yaşatmak istiyorum" mesajını yolladı.

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı
 

POPÜLER HABERLER

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA