Cenk Tosun herkesi ters köşeye yatırdı! Yılın transferi

Beşiktaş'ta milli oyuncu Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalaması gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda yönetim, Şenol Güneş'in talimatlarıyla başarılı oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalara başladı.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'TA MUTLU

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlamasının planlandığı öğrenildi. Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta mutlu olması, Siyah-beyazlı kurmayların başarılı golcüyle yapılan pazarlıklarda herhangi bir sorun çıkmayacağını düşündüğü belirtildi.



ABD'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrasında uçuşa geçen Cenk'e, ABD Ligi ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. A Milli forvete 2.5 milyon Dolar'dan 3 yıllık sözleşme öneren MLS ekibine, 'Önceliğim Beşiktaş' diyerek reddetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 13 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi