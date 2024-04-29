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Spor

Cenk Tosun ilk 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe derbisinde çok şık bir gole imza atan milli forvet Cenk Tosun Beşiktaş'ta ilk 11'e geri dönüyor.

Fanatik29 Nisan 2024 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Cenk Tosun ilk 11'e geri dönüyor
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Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbiye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 78'de Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olup 82'de şık bir gole imza atmıştı.

Takımın kaptanları arasında yer alan deneyimli oyuncu, kalan maçlarda takımın hücum hattındaki en önemli hücum silahı olarak ilk 11'e geçiş yapacak.

Derbi sonrasında, "Güzel bir gol attım ama kazanamadığınız için golün hiçbir anlamı yok! Çok mutlu değilim. Çok erken bir kırmızı kart gördük, o planlarımızı bozdu. Disiplini elden bırakmadık. 10 kişi iyi oynadık. Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz. Bu maçı unutacağız. Her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz" diyen Cenk, takımına Türkiye Kupası'nı getirmek için özel olarak hazırlanacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 42 maçta süre bulan 32 yaşındaki Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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