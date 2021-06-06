Cenk Tosun: İmza attıktan sonra bir kaç gün uyuyamadım

06 Haziran 2021 Pazar 00:48 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 00:48

Sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2020'yi kaçıran milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı hakkında konuşan Cenk, "Sakatlığım konusunda gidişat çok iyi. Fizyoterapistlerle ve salondaki çalışmalarımızla iyi ilerliyoruz. İyi gidiyoruz. İnşallah böyle gider ve en kısa sürede sahalara geri dönerim. En sevdiğin işi yapıyorsun. Futbolun nankörlüğü sakatlıklar... Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu sakatlıklar beni hiçbir zaman hedeflerimden caydıramaz. Son iki senedir çok büyük sakatlıklar yaşadım. Ama çok hırslıyım ve daha başaracak çok şey var. Daha çok çalışıp, daha çabuk dönmek istiyorum." dedi.

"BABAM EVDE ALMANCA KONUŞMAMIZI YASAKLAMIŞTI"

Gurbette de bir Türk gibi yaşadıklarını belirten Cenk, "Almanya'da her Türk çocuğu gibi ben de Türkiye Ligi maçlarıyla büyüdüm. O zamanlar babamla kahvelerde maç izliyorduk. Çok küçük yaştan itibaren bu ligi takip eden biriyim. Ben daha Gaziantepspor'a transfer olmadan bir hafta önce evde Beşiktaş atkılarıyla, şalıyla maç izlediğimi hatırlıyorum. Ne kadar gurbette olsak da buradaki Türk ailesi gibi bir aile oluyorduk. Babam bize evde Almanca konuşmayı yasaklıyordu. Okulda konuşabilirsiniz ama evde Türkçe konuşacaksınız diyordu. Akrabalarımızla oturduğumuzda güzel Türkçe konuşalım diye evde Türkçe konuşmamızı istiyordu. Kültürümüze bağlı kalmayı bildik. Hedeflerim vardı ama buralara kadar geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Allah'a şükür çoğunu gerçekleştirdim. Allah bana o hayali yaşattı. Milli takıma kadar yükseldim. Biz milliyetçi ve bayrak, vatan sevgisi olan bir aileden geliyoruz. Onu hiçbir zaman kaybetmedik. Ailemin futbolcu olma sürecimde çok büyük etkisi oldu. En fazla da babamın etkisi oldu. Frankfurt'ta 5 yaşında futbola başladım. Her gün 40 kilometre yol sarf ediyordum. Babamla birlikte 12-13 sene o yolu git-gel 80 kilometre yapıyorduk. Haklarını hiçbir zaman ödeyemem." dedi.

"O ZAMANLAR ROL MODELİM, İDOLÜM BATİSTUTA'YDI"

İdolünün Arjantinli Batistuta olduğunu belirten Cenk, "Babam Batistuta'yı çok beğeniyordu. Bana da izletiyordu. Özellikleri herkesten farklıydı. Topa inanılmaz sert vururdu, çok güçlüydü. O zamanlar rol modelim, idolüm Batistuta'ydı. Onun golleri, Brezilyalı Ronaldo'nun gollerini izledim. Ibrahimoviç benim çok hoşuma giden bir forvet." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Beşiktaş'ın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Cenk, "Mustafa Denizli döneminde ben Beşiktaş kampına davet edildim. Tuncay Yakın davet etti. Futbolcuları göreceğim, fotoğraf çekileceğiz. Mustafa hoca da çok istiyordu ama o dönem transferim gerçekleşmedi. 18 yaşında Gaziantepspor'a transfer oldum. Frankfurt'ta önümde çok iyi forvetler vardı. Bana çok şans gelmiyordu. İkinci takımda çok iyi performans gösteriyordum ama A Takım'da çok şans bulamıyordum. Tolunay hoca beni Kayserispor'dayken istedi. Orada olmadı. Gaziantepspor'dayken de çok istedi. O dönem transferim gerçekleşti. Hoca bana o güveni verdi. Lisansımın çıktığı ilk maçta oynattı. Galatasaray kupa maçıydı 3-2 kazandık. 2 gol attım. Ondan sonra Allah, 'Yürü Ya Kulum" dedi. İkinci devre oynadım. 16 maçta 12 gol atmıştım. Sezon sonunda da Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'a transfer olmak çok güzel bir duyguydu. Anlatamam. Çocukluk hayalimdi. Aklımın ucundan geçmezdi. Ama çok çalıştım buralara gelmek için... Bir Allah bir ailem bilir. İmza attığım gün birkaç gün uyumadığımı hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIĞIM EN GÜZEL OYUNCU GRUBU DİYEBİLİRİM"

Bu sene Beşiktaş'ta çok iyi bir arkadaşlık ortamı yakalandığını belirten Cenk, "İlk sene önümde Mustafa Pektemek ve Demba Ba vardı.Üçüncü forvettim. Slaven Biliç dönemiydi. Buna rağmen çok forma şansı buldum. Demba ve Mustafa sakatlandı. Bir anda bana şans geldi. O maçların çoğunda gol attım. Avrupa'da Tottenham maçı var, ligdeki maçlar var. Şans verildiği dönemde iyi oynadım. Biliç hoca ayrıldı, Şenol hoca geldi. Gomez transferi geç olmuştu. 1-2 hafta ben oynadım. Mersin maçında goller attım. Gomez de o sezon müthiş oynadı. Gol kralı oldu. O sezon çok iyi bir rekabet vardı. Mario ensesinde nefesimi hissediyordu. Hoca Mario'nun gol atmadığı maçlarda beni alıyordu. Ben atıyordum. Onlardan çok şey öğrendim. 3. sene artık ben as olmalıyım dedim. Aboubakar geldi evet ama ben hazırlık maçlarında, ligde çok iyi performans gösterdim. Zaman zaman hoca beni oynattı, onu oynattı, zaman zaman birlikte oynadık. O sezon 40 maça yakın istatistikle oynadım. Üst üste 2. şampiyonluğumuzu elde ettik. O şampiyonluk benim için çok özel. Katkım yüksekti. Mario'ya 5 tane pozisyon gelsin, dördünü atıyordu. Bir tarafta Quaresma oynuyor, adrese teslim... Diğer tarafta Gökhan Töre oynuyor, zirvede oynadığı dönemler... Sosa, Oğuzhan, Atiba; gol atmama ihtimalin yok. Oğuzhan da çok katkılı oynadı. Hem saha içinde hem saha dışında çok yakın arkadaşım. Ben Oğuzhan'daki ışığı görüyorum. Eski haline dönmeyi çok istiyor ama şanssızlıklar yaşadı. Bu sene kulübü herkes o kadar benimsedi ki, harika bir hava vardı. Çalıştığım en güzel oyuncu grubu diyebilirim. Hiç yalnız yemek yemedik. Kimse birbirini yalnız bırakmadı." dedi.

"TÜRKİYE'DEN PREMİER LİG'E GİTMEK ÇOK ÇOK ZOR"



Türkiye'den Premier Lig'e gitmenin çok zor olduğunu söyleyen Cenk, "25 milyon Euro gibi bir rakam var. Bir de 1.5 milyon euro gibi bir performans bonusu vardı. Anlatılmaz bir duygu, gururlanıyor insan. Hak ederek gittiğimi düşünüyorum. Sadece Türkiye Ligi'nde o işleri yapsaydım o rakamlara gidemezdim ama ben Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterdim. Türkiye'den Premier Lig'e gitmek çok çok zor." dedi.

"ANCELOTTİ, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI"

Everton'dan hocası Carlo Ancelotti'nin Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediğini belirten yıldız golcü, "Ben oraya devre arasında gittim. Premier Lig'e adapte olmak çok kolay bir şey değil. Lisansım çıktı. Tottenham deplasmanı Wembley'de oynuyoruz. O kadar tempolu o kadar sert oynanıyor ki... 4'lük olduk zaten nefes nefese kaldım. Big Sam'le çok güzel bir sezon geçti. O sezonu 8. bitirdik. Sonra Marco Silva geldi. Daha modern futbol isteniyordu. İyi oynadığım maçlardan sonra Everton'da oynamadığım maçlar oluyordu. Milli takımda 3 gol atıyordum, döndüğümde yine oynatmıyordu. Başka oyunculara verdiği krediyi bana vermedi. Hiçbir zaman küsmedim ama adil davranmadı. Sonra Ancelotti geldi. İlişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana. İstanbul'u ve Türkleri sevdiğini söylüyordu. Şans veriyordu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ben Crystal Palace'a transfer oldum. Big Sam, Palace'ın başındayken ben Beşiktaş'taydım, o dönemde de beni istiyordu. Daha fazla şans bulmak için oraya geçtim" diye konuştu.