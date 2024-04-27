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Spor

Cenk Tosun: Kazanamadığımız için golün anlamı yok

Beşiktaş'ta bu akşam Fenerbahçe karşısında takımının tek golünü kaydeden Cenk Tosun, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

27 Nisan 2024 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Kazanamadığımız için golün anlamı yok
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybettiği maçta siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Golü hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Cenk Tosun "Güzel bir gol attım ama kazanamadığınız için golün hiçbir anlamı yok! Çok mutlu değilim. Çok erken bir kırmızı kart gördük, o planlarımızı bozdu. Disiplini elden bırakmadık. 10 kişi iyi oynadık. Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz." dedi.

Cenk Tosun ayrıca "Bu maçı unutacağız. Her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz. Gol attığım için mutluyum ama takım kazanmadığı zaman o golün anlamı yok!" ifadelerini kullandı.

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