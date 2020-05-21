Cenk Tosun sahalara döneceği tarihi açıkladı! ''Oynayamazsam yeni rotamı çizeceğim''

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:01 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 22:01

İngiltere'de ülkemizi başarıyla temsil eden milli golcü Cenk Tosun, kariyer planlamasını anlattı. Ntvspor'a konuşan Everton'ın deneyimli forveti, önceliğinin takımında kalmak olduğunu ifade etti.

Everton'da forma şansı bulamaması durumunda Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek adına düzenli oynayabileceği bir ekibe gideceğini söyleyen Cenk, İspanya ve Almanya'yı işaret etti.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları:

"Everton'ı çok seviyorum, Çok büyük bir kulüp, herkes bana iyi davranıyor. Hocalarım, arkadaşlarım... Buradaki tek sıkıntım az forma şansı buluyorum. Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek Crystal Palace'a gittim ama Avrupa Şampiyonası da ertelendi. Ben sakatlık yaşadım ama Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi benim için iyi oldu.

İngiltere Premier Lig, basketbolun NBA'yi gibi. Buraya gelince fark ettim. Statlar dolu, zeminler güzel. Saha içinde tempo yüksek, oynayınca bunu anladım. Tabii idman yaparak bu tempoya alıştım. Hakemler de bu tempoya ayak uyduruyor, oyun oynanmasına izin veriyorlar. Türkiye'de hakemlik yapmak çok zor, bu yüzden burasıyla Türkiye'yi kıyaslamak istemiyorum.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM"



Ben Crystal Palace'a oynamak için gittim ama sakatlık yaşadım. Şimdi ilk hedefim daha güçlü dönmek ve Everton'da kalmak. Kasım, aralık gibi döneceğimi düşünüyorum. Everton'da oynarsam kalacağım ancak forma şansı bulamazsam yeni bir yol çizerim kendime. Avrupa Şampiyonası için oynamak istiyorum.

Şu an için Türkiye'ye dönme planım yok. İngiltere'de kalmak istiyorum eğer olmazsa Almanya olur, İspanya olur. Avrupa'da kalıp bayrağımı gururla dalgalandırmak istiyorum. Yakın zamanda Türkiye'ye dönme planım yok ama gelecek yıllarda neden olmasın.

Ben Sergen Hoca'nın golleriyle büyüdüm. Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcudur. Gaziantepspor'da beraber çalışırken uzun süre yenilmemiştik, bize hava katmıştı. Çok rahat ve futbolcuyu sıkmayan bir hoca. Bu da futbolcunun hoşuna gider. Ben çok zevk aldım onunla çalışırken."