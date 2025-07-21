Cenk Tosun: Şampiyonlar Ligi elemsine hazır olmak istiyoruz

Albufeira Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Cenk Tosun, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesine hazır olmak istediklerini belirtti.

Kampın çok güzel geçtiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Takımdaki hava gerçekten çok güzel. Çalışmalar çok iyi, arkadaşlarımı da kutluyorum. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyoruz. Bugünkü maç da güzel geçti. Böyle gün gün gidiyoruz. Hazırlık maçlarının hepsini kazanıp, inşallah Şampiyonlar Ligi elemsine hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer mevkidaşı Jhon Duran'a ilişkin soruya Cenk, "Genç bir oyuncu. Bize fayda sağlayacak herkesi gerçekten çok sıcak karşılıyoruz. Jhon da onlardan biri. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Hemen bizimle kaynaştı. Biraz daha geç katıldığı için maçlarda oynaması için şu anda hazır değil ama yakında o da bize katılıp hazırlık maçlarında oynayacaktır. Geldiği için mutluyuz. Takıma fayda sağlarsa süper olur." yanıtını verdi.

Şans verilmesi durumunda elinden geleni yaptığını aktaran Cenk, şöyle devam etti:

"Ben her zaman bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de oynadım. Oynadığım 25 dakikada takıma faydalı olmaya çalıştım. Ama benden daha önemli olan bugün takımın güzel bir görüntü vermesi ve kazanmasıydı. Faydalı olabildiğim kadar olmak istiyorum. Karar hocanın tabi. Bana o şansı verdiğinde ben her zaman yüzde yüzümü vermeye hazırım."

"BU SENE İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Cenk Tosun, bu sene şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ligi tanıdığını dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Hoca artık ligi de öğrendi. Bizi de bir senedir tanıyor. Bize gerçekten hoca gibi değil, arkadaş gibi davranıyor. Her zaman şakalaşıyor, bizimle sohbet ediyor, ailelerimizi soruyor, tatilde ne yaptığımızı soruyor. Bizimle sohbet etmeyi seviyor. Dediğim gibi bir senedir de Türkiye'de ve hoca artık ligi tanıyor. Bu sene inşallah şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz. İyi geçeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk, kamp yaptıkları bölgenin hava durumuna ve kamp koşullarına ilişkin ise şunları söyleyerek sözlerini tamamladı:

"Hava durumunu siz de görüyorsunuz, beklediğimiz kadar sıcak değil. Güzel hava şartları var. Otelimiz zaten muazzam. Saha belki biraz daha iyi olabilirdi. İzleyenlerde görmüştür ama her gün çift idman yaptığımız için sahanın dayanması da zor oluyor. Şartlar burada gerçekten çok güzel. Hepimiz çok mutluyuz. İyi çalışıyoruz, inşallah İstanbul'a döndüğümüzde hazır olacağız."