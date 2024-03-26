Cenk Tosun sezon sonunu bekliyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un Siyah-Beyazlılar'la olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Yöneticilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında tamamen futbola odaklanma kararı alan tecrübeli oyuncu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar en iyi performansını gösterip ardından geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 25'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2139 dakika sahada kalan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, 10 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunabildi.