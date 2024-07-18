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Spor

Cenk Tosun: Taraftarlarla buluşmak çok güzel oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferin Cenk Tosun, Hull City karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

18 Temmuz 2024 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Cenk Tosun: Taraftarlarla buluşmak çok güzel oldu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, 5-1 kazanılan Hull City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarı ile buluşmak çok güzel oldu. Bugünü iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum. Çok net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Çok mutluyuz." dedi.

Adaptasyonu ile ilgili konuşan Cenk, "Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı diyebilirim. Milli Takım'dan arkadaşlarım var. Dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var. Gerçekten hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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