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  • Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi! Herkes yeni sözleşme beklerken...
Spor

Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi! Herkes yeni sözleşme beklerken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda yeni sözleşme imzalanması beklenen Cenk Tosun ve Salih Uçan için teknik direktör Fernando Santos kararını verdi. İşte detaylar...

Fanatik26 Ocak 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Cenk Tosun ve Salih Uçan için karar verildi! Herkes yeni sözleşme beklerken...
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Yeni sezon için dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de gaza bastı.

Kara Kartal'da geleceği en merak konusu olan isimlerden ikisi Cenk Tosun ve Salih Uçan'dı.

Buna göre iki futbolcunun yeni sezon planlamasında yüksek ihtimalle yer almayacağı öğrenildi. Ancak iki futbolcunun göstereceği performansa göre teknik direktör Fernando Santos'un kararını da değiştirebileceği belirtildi.

CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Salih Uçan ise bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 3 gol ve 5 asiste imza attı.

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