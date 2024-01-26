Yeni sezon için dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de gaza bastı.

Kara Kartal'da geleceği en merak konusu olan isimlerden ikisi Cenk Tosun ve Salih Uçan'dı.

Buna göre iki futbolcunun yeni sezon planlamasında yüksek ihtimalle yer almayacağı öğrenildi. Ancak iki futbolcunun göstereceği performansa göre teknik direktör Fernando Santos'un kararını da değiştirebileceği belirtildi.

CENK TOSUN'UN PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI

Salih Uçan ise bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 3 gol ve 5 asiste imza attı.