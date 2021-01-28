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Spor

Cenk Tosun: Yeniden Beşiktaş forması giymeye hazırım

Beşiktaş'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiralamak istediği Cenk Tosun, 'Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz.' dedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:12
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Everton’ın forveti Cenk Tosun, 6 aylığına eski takımı Beşiktaş’a dönmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimle görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı.

“SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'A GELİRİM"

29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

(Ntv)

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