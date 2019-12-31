Forma yarışında 3. sırada
Everton’ın Marco Silva’yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki 2 maçta da süre alamayan yıldız isim, geleceğini yeni yılın ilk haftasında şekillendirecek. İlk etapta yoluna Premier Lig’de devam etmenin hesaplarını yapan Cenk’in, Ada’da düzenli olarak forma giyebileceği bir takım bulamaması halinde Beşiktaş’a geri dönebileceği ifade edildi.
Şu anda Everton’da; Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison’ın ardından üçüncü forvet konumunda bulunan Cenk Tosun’un, bu hafta sonuna kadar planlamasını yapacağı belirtildi.
Kara Kartal, Cenk Tosun’dan olumlu yanıt gelmesi halinde Everton’a kiralama önerisinde bulunacak. İlk etapta yıldız ismi 6 aylığına kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız ismin olumlu bakması halinde bu süreyi artırabileceği konuşuluyor.
Cenk Tosun’un, Everton’la 2022 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.