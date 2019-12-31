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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi için geri sayım başladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi istedi, kurmayları harekete geçti... Cenk Tosun için ilk temasta bulunan Beşiktaş’a Milli golcüden cevap geldi. Geleceğiyle ilgili olarak kararını bu hafta sonuna kadar verecek olan Cenk Tosun’un, teklifi değerlendirmek için süre istediği bildirildi.

Fanatik31.12.2019  10:01 - Güncelleme: 31.12.2019  10:01
Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında ortaya koyduğu başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig’e geçiş yapan Cenk Tosun, Kara Kartal’ın gündeminden düşmüyor...
2018’in ara transfer döneminde 23 milyon Pound karşılığında gittiği Everton’da özellikle bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a geri dönmesini isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuda yöneticileri harekete geçirmişti.
Bu sezon Premier Lig’de sadece 5 mücadelede süre alabilen ve takımına 1 gollük katkı sağlayabilen Milli futbolcu için girişimlerde bulunan yönetime, başarılı isimden jet yanıt geldi. Takımından ayrılmaya sıcak bakan Cenk’in, geleceği konusunda Beşiktaş’tan zaman istediği kaydedildi.

Forma yarışında 3. sırada


Everton’ın Marco Silva’yla yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirilen Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki 2 maçta da süre alamayan yıldız isim, geleceğini yeni yılın ilk haftasında şekillendirecek. İlk etapta yoluna Premier Lig’de devam etmenin hesaplarını yapan Cenk’in, Ada’da düzenli olarak forma giyebileceği bir takım bulamaması halinde Beşiktaş’a geri dönebileceği ifade edildi.


Şu anda Everton’da; Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison’ın ardından üçüncü forvet konumunda bulunan Cenk Tosun’un, bu hafta sonuna kadar planlamasını yapacağı belirtildi.

2022 sonuna kadar sözleşmesi var

Kara Kartal, Cenk Tosun’dan olumlu yanıt gelmesi halinde Everton’a kiralama önerisinde bulunacak. İlk etapta yıldız ismi 6 aylığına kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız ismin olumlu bakması halinde bu süreyi artırabileceği konuşuluyor.


Cenk Tosun’un, Everton’la 2022 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.  

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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