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Spor

Cenk Tosun'dan bu sezon bir ilk

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, bu sezon ilk kez bir maçta iki gol kaydetti.

IHA16 Ocak 2024 Salı 23:00 - Güncelleme:
Cenk Tosun'dan bu sezon bir ilk
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic'ten geldi. Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

Süper Lig'de 17, Avrupa Konferans Ligi'nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 gol kaydetti.

Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1'er gol gönderirken, Konferans Ligi'nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1'er kez sarsmıştı.

Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

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