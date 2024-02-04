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Spor

Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık! Derbide takımını yalnız bırakmayacak

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu akşam oynanacak Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen görev yapacak.

4 Şubat 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık! Derbide takımını yalnız bırakmayacak
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Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sol ayak topuğunda Pendikspor maçında yırtılma olduğu ve deneyimli golcünün; Adana Demir ve Sivasspor'a karşı iğneyle oynadığı ortaya çıktı.

SANTOS'U MEST ETTİ

Cenk Tosun, Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakmamak için topuğundaki yırtığa rağmen görev yapacak. Takımı için büyük fedakarlığa imza atan Cenk, bu hareketiyle teknik direktör Fernando Santos'u mest etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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