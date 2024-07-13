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Spor

Cenk Tosun'dan olay Beşiktaş itirafı! ''Bekledim ama teklif yapmadılar''

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yıldız golcü Cenk Tosun, siyah beyazlı kulüp hakkında olay bir itirafta bulundu. Transferinin ardındaki gerçeği açıklayan 33 yaşındaki deneyimli golcü, ''Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar' dedi. İşte detaylar...

13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Cenk Tosun'dan olay Beşiktaş itirafı! ''Bekledim ama teklif yapmadılar''
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yeni durağı Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş'tan geçen sezon 600 bin Euro alan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Cenk Tosun'a toplam 2.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Cenk Tosun'un 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre Fenerbahçe, 2 yıllık anlaşma yaptığı milli futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra konuyla ilgili yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Tosun, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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