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Spor

Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş ücreti belli oldu. İşte detaylar...

Sabah19 Şubat 2024 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu
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Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve henüz yeni bir sözleşme yapmayan Cenk Tosun'un Siyah-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ BEKLENTİSİ

Yeni kontrat için 1.5 milyon euro maaş talep eden Cenk, adım adım ayrılığa yaklaşıyor. Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 32 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, 8 gol atarken 6 da asist yaptı.

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