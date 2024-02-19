Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve henüz yeni bir sözleşme yapmayan Cenk Tosun'un Siyah-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ BEKLENTİSİ

Yeni kontrat için 1.5 milyon euro maaş talep eden Cenk, adım adım ayrılığa yaklaşıyor. Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 32 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, 8 gol atarken 6 da asist yaptı.