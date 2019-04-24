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Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun kimdir? Cenk Tosun’un eşi kaç yaşında, ne iş yapar?

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile beraber yaptığı paylaşımlarda eşinin ismini kalbinin üzerine etiketliyerek hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı. Peki, Ece Tosun kimdir? Ece Tosun kaç yaşında ne iş yapar? İşte haberimizin merak ettiğiniz detayları...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, son dönemde sosyal medya hesabı Instagram’da yaptığı paylaşımlarla hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı. Kariyerine İngiltere’de devam eden Cenk Tosun, eşi Tuğçe Tosun ile birlikte Instagram’da yaptığı paylaşımlarda eşinin ismini kalbine etiketleyerek daha önce hiçbir ünlünü yapmadığı bir şeyi yaparak büyük takdir topladı. Peki, Ece Tosun kimdir? Ece Tosun kaç yaşında ne iş yapar? İşte o fotoğraflar ve haberimizin merak ettiğiniz detayları...

ECE TOSUN KİMDİR?

Almanya'nın Offenbach kentinden Ece Ak ile uzun bir süredir nişanlı olan Cenk Tosun ilişkisini evlilikle noktaladı.

İngiltere’nin Everton takımında futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun’un erkek Ece Tosun’dan çocuğu dünyaya geldi.

Cenk-Ece Tosun çifti İstanbul’da doğan çocuğuna ise ‘Arden Cenk’ ismini verdi.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

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