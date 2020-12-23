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Spor

Cenk Tosun'un son talibi: Feyenoord

İngiltere Premier Lig'de Everton'da forma sıkıntısı yaşayan Cenk Tosun için Hollanda liginden Feyenoord'un devre arasında transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:57 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:57
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Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a Hollanda'dan Feyenoord'un talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

Ayrıca haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi.

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

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