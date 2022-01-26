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Spor

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş'a gelmesi beklenirken...

Everton ile sezon sonuda sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'na Hollanda devi PSV Eindhoven'ın talip olduğu öğrenildi.

Akşam26 Ocak 2022 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:55
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Sezon başından itibaren Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek.

Everton'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Cenk ise henüz kararını vermedi. Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamıyor.

Tosun, bugüne kadar bir lig maçında 6 dakika ve bir de FA Cup maçında 3 dakika oynayabildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.

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