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Cenk Tosun'un yeni adresini açıkladılar

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun transfer tercihi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ilgilenen takımlar arasında eski kulübü Beşiktaş'ın olduğu söylense de, siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklama ile milli oyuncuyu transfer etmeyeceklerini dile getirmişti. İngiliz basını ise tecrübeli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
 
Bleacher Report'ta yer alan habere göre Cenk Tosun, 1 yaşında bebeği olduğu için ailesinin düzenini bozmak istemiyor ve İngiltere'de kalmayı tercih ediyor.
 
Oyuncuya somut ilgi gösteren tek takımın ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın olduğu belirtildi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Everton'da Marco Silva'nın teknik direktörlüğü döneminde forma şansı bulamıyor, zaman zaman da kadroya dahi alınmıyordu.
 
Silva'nın gönderilmesinden sonra ilk maçına çıkan Everton, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ancak Cenk Tosun bu maçı yedek kulübesinde tamamladı. Cenk Tosun, 2018'in ocak ayında transfer olduğu Everton formasıyla çıktığı toplam 49 maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı.  
 
(Fotomaç)
 

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