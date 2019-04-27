Cenk’e dönüş yolu gözüktü

GEÇEN sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın 22.5 milyon euroya renklerine kattığı milli futbolcu Cenk Tosun’un satış listesine konulmasına karar verildi. Cenk, özellikle sezonun ikinci yarısında Marco Silva’nın takımın başına geçmesiyle fazla forma şansı bulamamıştı. Everton’ın 27 yaşındaki golcüyü satıp transfer için kaynak yaratmak istediği İngiliz basınında yer aldı. Ada’da kalmak isteyen Cenk’e şu ana kadar talipli çıkmadığı belirtildi. Beşiktaş’ın eski golcüsü için pusuda olduğu haberde belirtilerek, bu oyuncuya alıcı çıkmadığı takdirde Kartal’ın kiralamak için tüm imkanlarını zorlayacağı yazıldı. Cenk bu sezon Everton’da 3 gol atıp 3 de asist yaptı.