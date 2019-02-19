Çerçesov’dan Fener’e uyarı

RUSYA Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Kadıköy’de 1-0 mağlup ettiği Zenit’le deplasmanda oynayacağı rövanşı değerlendirdi. Çerçesov, “1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj sağlayacak bir sonuç değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarıların sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Belki kondisyonu iyi değil, tam hazır değiller. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta toplu oyun ve topsuz oyundaki perfonmans önemli. Fener topla iyi oynuyor. Valbuena ile Moskova’da birlikte çalıştık. Son zamanlarda sürekli ilk 11’de oynamıyor. İlk maçta iyilerden biriydi. Fener’in takım lideri hazır olsa, maçın nasıl biteceği belli olmaz. Ben Zenit tarafını tutuyorum. Dilerim kazanır” dedi.