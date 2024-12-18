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Spor

Cercle Brugge, Başakşehir maçına hazır

Cercle Brugge, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında yarın temsilcimiz Başakşehir ile yapacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Cercle Brugge, Başakşehir maçına hazır
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UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Belçika temsilcisi Cercle Brugge, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Ferdinand Feldhofer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı bildirildi.

ABD ekibi FC Cincinnati'ye transfer olan Kevin Denkey antrenmanda yer almadı. Denkey, Cercle Brugge'deki son maçına Belçika Ligi'nde 3 gün önce Gent ile oynanan karşılaşmada çıkmıştı.

Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki müsabaka yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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