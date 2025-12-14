İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız
Spor

Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız

Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta iki gol atan Vaclav Cerny, “2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız, böyle bir maçta 2 gol yememek gerekir. Sonuç üzüntü verici” dedi.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 22:49 - Güncelleme:
Cerny: 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası maçta 2 gol kaydeden Vaclav Cerny, açıklamalarda bulundu.

"2 FARKLI ÖNDEYSENİZ KAZANMALISINIZ"

Maçı değerlendiren Çekyalı yıldız, "Derbilerde 11'e 10 oynamak zor olur, net bir durum. Kompakt oynamaya çalıştık, 2 farklı öndeydik. 2 farklı öndeyseniz kazanmalısınız. 2 gol yememelisiniz ama maalesef böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Sözlerine devam eden Cerny, "Eski sezonları, maçları umursamıyorum. Önemli olan bugün. Her maçın hikayesi farklı. Biz gol yememek için çaba gösterdik. Kontralar yapmaya çalıştık. Üzüntü verici. Her maç önemli. Hepimiz çok çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.