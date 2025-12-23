İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,83
  • EURO
    50,7262
  • ALTIN
    6185.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetin ardından konuşan Beşiktaşlı Vaclav Cerny, iki golle katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 23:18 - Güncelleme:
Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk." dedi.

Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerney "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur." şeklinde konuştu.

Vaclav Cerny ayrıca "Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselenmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.