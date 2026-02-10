İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6353
  • EURO
    51,9618
  • ALTIN
    7053.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cerny'den iddialara nokta! Ayrılık haberleri sonrası paylaşım geldi
Spor

Cerny'den iddialara nokta! Ayrılık haberleri sonrası paylaşım geldi

Cerny hakkında çıkan ayrılık söylentilerinin ardından Beşiktaş'tan yalanlama geldi. Çek futbolcu da yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2026 Salı 22:35 - Güncelleme:
Cerny'den iddialara nokta! Ayrılık haberleri sonrası paylaşım geldi
ABONE OL

Beşiktaş, takımda mutsuz olduğu için ayrılmak istediği iddia edilen Vaclav Cerny için çıkan haberleri yalanladı. Çek futbolcudan da konuyla ilgili paylaşım geldi.

Cerny ile ilgili yapılan haberde kulüpte '2. Rafa Silva krizinin' yaşandığı ve Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.

"STRES YOK"

28 yaşındaki kanat oyuncusu Instagram'dan bir paylaşım yaparak, "Stres yok" ifadelerini kullandı ve ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.

BU SEZON CERNY

Beşiktaş ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Vaclav Cerny, bu maçlarda 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.