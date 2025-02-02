Cesare Casadei'nin yeni adresi Torino oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Torino, kadrosuna İngiltere'den bir takviye yaptı.

Serie A takımı Torino, İngiltere temsilcisi Chelsea'da Cesare Casadei'yi kadrosuna kattığını duyurdu. İtalya ekibi, Casadei ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

15 MİLYON EURO VE YÜZDE 25 PAY

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Torino, Casadei'nin transferi için Chelsea'ye 15 milyon Eurp bonservis bedeli ödeyecek. Maviler, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay alacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 6 maça çıkan Casadei 424 dakika sahada kalırken takımına skor katkısı sağlayamadı.