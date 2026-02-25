Cesare Prandelli: Geri dönüş zor ama imkansız değil

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 5-2'nin rövanşında deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Prandelli, geri dönüşün zor ama imkânsız olmadığını vurguladı, "Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden üç ya da dört gol atmak kolay değil. Ancak İstanbul'daki ilk maçtan sonra Galatasaray'ın 45 dakikada üç gol atacağını kim tahmin edebilirdi? Spalletti'nin takımı da bunu yapabilir, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Prandelli'ye göre maçın psikolojik yönü belirleyici olacak. Juventus'un ilk 20 dakikada gol bulması halinde atmosferin tamamen değişeceğini ifade etti. Prandelli, "Spalletti. Sahada değil ama en fazla deneyim ve karizmaya sahip isim o. Yeni bir şey icat etmesini beklemiyorum, en güvendiği oyunculara yönelecektir" dedi.