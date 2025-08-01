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Spor

Cesc Fabregas, Dele Alli'yi kadro dışı bıraktı

İngiltere'nin eski yıldızı Dele Alli, Serie A ekibi Como'da kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın planlarında yer almayan Alli, bireysel çalışmalara başladı.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Cesc Fabregas, Dele Alli'yi kadro dışı bıraktı
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Bir dönem İngiltere futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin İtalya hayali kabusa döndü.

Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'ya büyük umutlarla transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Cesc Fabregas tarafından kadro dışı bırakıldı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre, Fabregas artık Dele'yi yeni sezon planlarında düşünmüyor. İngiliz futbolcu, şu anda takımdan ayrı bireysel antrenman yapıyor ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

10 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Dele Alli, ocak ayında kariyerini yeniden canlandırmak amacıyla Como'ya transfer olmuştu. Ancak mart ayında Milan karşısında oyuna sonradan girip sadece 10 dakika sahada kalabildi. Ruben Loftus-Cheek'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle doğrudan kırmızı kart gördü. O maçtan bu yana forma giymeyen Dele'nin, futbolu bırakma ihtimalini bile düşündüğü belirtiliyor.

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