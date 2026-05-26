Spor

Cesc Fabregas geleceği hakkında konuştu

İtalya Serie A ekibi Como ile Şampiyonlar Ligi bileti alan başarılı teknik direktör Cesc Fabregas geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 14:35 - Güncelleme:
Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan teknik direktör Cesc Fabregas, geleceğine dair mesaj verdi.

İspanyol teknik adam, Como'da kalacağının sinyalini verdi.

Cesc Fabregas, "Kulüp başkanı ve yöneticileriyle uzun bir toplantı yaptık. Gelecek sezonun planlamasını belirledik. Como'da olduğum için çok mutluyum. Hala çok şey öğreniyorum, burada yeni bir zihniyet geliştiriyoruz." dedi.

Como'nun başarısı ve son dönemdeki yükselişine değinen Fabregas, "Kulübün büyümesi inanılmaz derecede hızlı oldu. İki buçuk yıldır beklentileri aşıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları gelecek sezona değinen Fabregas, "Bugünden itibaren, Avrupa'da oynayacağımız zorlu ve sıra dışı sezona hazırlanmaya başlıyoruz. Dikkatli olmalıyız." sözlerini sarf etti.

  • Cesc Fabregas
  • Como
  • teknik direktör

