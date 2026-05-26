Cesc Fabregas geleceği hakkında konuştu

Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan teknik direktör Cesc Fabregas, geleceğine dair mesaj verdi.

İspanyol teknik adam, Como'da kalacağının sinyalini verdi.

Cesc Fabregas, "Kulüp başkanı ve yöneticileriyle uzun bir toplantı yaptık. Gelecek sezonun planlamasını belirledik. Como'da olduğum için çok mutluyum. Hala çok şey öğreniyorum, burada yeni bir zihniyet geliştiriyoruz." dedi.

Como'nun başarısı ve son dönemdeki yükselişine değinen Fabregas, "Kulübün büyümesi inanılmaz derecede hızlı oldu. İki buçuk yıldır beklentileri aşıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları gelecek sezona değinen Fabregas, "Bugünden itibaren, Avrupa'da oynayacağımız zorlu ve sıra dışı sezona hazırlanmaya başlıyoruz. Dikkatli olmalıyız." sözlerini sarf etti.